Mercato - Le PSG prêt à se lancer aux trousses d'Erling Haaland !

Le Real Madrid, qui convoite Erling Haaland depuis des mois, se retrouve désormais en concurrence avec le PSG selon la presse espagnole.

Tout le monde se souvient de cette scène ; les joueurs parisiens fêtant leur qualification pour les quarts de finale de la Champions League en mimant la célébration d'Erling Haaland, une pose de yoga assis par terre, les poignets retournés sur les genoux. Il reste à espérer pour le PSG que l'attaquant du Borussia Dortmund (19 ans) n'est pas rancunier. Non seulement parce que le club de la capitale pourrait de nouveau croiser sa route en C1 dans les années à venir, mais surtout parce qu'il pourrait être tenté de le faire venir dans ses rangs.

La presse espagnole rapporte en effet ce mercredi que l'ex-prodige de Salzburg fait partie des pistes suivies par la direction parisienne, consciente de la nécessité de recruter un nouvel avant-centre face aux doutes qui entourent l'avenir d'Edinson Cavani (fin de contrat), Mauro Icardi (prêté avec option d'achat par l'Inter Milan) et, à plus long terme, Kylian Mbappé (sous contrat jusqu'en 2022). Avec Haaland, elle tiendrait un joueur déjà rompu au très haut-niveau (10 buts en 8 matchs de Ligue des Champions cette saison), appelé à devenir l'une des superstars du football mondial et doté d'un potentiel marketing élevé.

Mais les qualités du géant norvégien ont évidemment été perçues par d'autres et Marca ne manque pas de rappeler que le Real Madrid le convoite depuis des mois, parallèlement au dossier Mbappé que la Casa Blanca aimerait boucler à l'horizon 2021. Pour Haaland, aucun timing précis n'est donné quant à une potentielle offensive parisienne, même s'il est précisé que le BVB, seulement six mois après l'avoir acheté pour 20 M€, ne s'opposerait pas forcément à une vente dès cet été.