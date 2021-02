Mercato - Le PSG s'active et pousse fort pour recruter David Alaba

Au terme de la saison, David Alaba (28 ans) quittera le Bayern Munich. Le défenseur latéral gauche ou central partira libre et plusieurs grosses écuries continentales (Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain) se sont d'ores et déjà manifestées pour l'accueillir. Selon les informations dévoilées par Sky Allemagne et RMC Sport, le Paris Saint-Germain serait toujours dans la partie. L'international autrichien (76 sélections, 14 buts) aurait même déjà parlé avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, qui pousse très fort dans ce dossier. Si le joueur n'a pas encore fait son choix, l'Espagne garderait, à l'heure actuelle, sa préférence.

