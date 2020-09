Mercato - Le PSG s'attaque à Diego Costa !

En quête d'un nouvel attaquant de pointe, pour remplacer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting partis, le PSG étudierait la possibilité de signer Diego Costa !

La fin de mercato risque d'être animée du côté du Paris Saint-Germain ! Avec seulement Alessandro Florenzi comme recrue, l'effectif du vice-champion d'Europe est encore loin d'être bouclé et Leonardo a du pain sur la planche. En quête d'un défenseur central et d'un milieu de terrain, le directeur sportif brésilien travaille, aussi, sur le recrutement d'un attaquant de pointe pour jouer le rôle de doublure de Mauro Icardi.

Et un nouveau nom se détache d'après la presse espagnole : Diego Costa. D'après AS, le PSG étudie la possibilité de signer l'actuel buteur de l'Atlético Madrid (31 ans), qui pourrait être libéré de sa dernière année de contrat. L'an passé, l'ancien de Chelsea a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matchs de Liga.

De leur côté, les Colchoneros, qui ont déjà signé Luis Suarez (auteur d'un doublé ce week-end), auraient plusieurs idées pour remplacer Diego Cota, dont Edinson Cavani ! Si le Matador n'est pas l'unique piste en attaque, l'Uruguayen pourrait signer à l'Atlético dès que le départ de Costa sera finalisé.