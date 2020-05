Mercato - Le PSG s'attaque à Pepe Reina

En quête d'une nouvelle doublure de Keylor Navas, le PSG a coché le nom de Pepe Reina. Un échange avec Alphonse Areola pourrait être négocié avec le Milan AC.

"Un plan pour l'été", titrent nos confrères de L'Equipe au sujet du PSG, ce jeudi. Le journal sportif accorde plusieurs pages au mercato parisien en rappelant que les champions de France vont opérer, à défaut d'un transfert mirobolant, une large revue d'effectif à l'occasion du prochain marché des transferts. Outre le dossier de l'avant-centre, qui concerne Mauro Icardi (prêté par l'Inter) et Edinson Cavani (fin de contrat), d'autres projets sont à l'étude chez les hautes sphères parisiennes. Au milieu de terrain, en défense centrale et dans les couloirs, plusieurs profils sont déjà ciblés. C'est aussi le cas dans les buts, où le départ de Sergio Rico ne fait plus aucun doute.

Le gardien espagnol (26 ans), prêté par le FC Séville, n'a pas convaincu lors de ses rares apparitions et va laisser vacant le rôle de doublure de Keylor Navas. Le nom d'André Onana (24 ans) a un temps été évoqué, mais le camerounais, s'il souhaite partir de l'Ajax Amsterdam, préfèrerait probablement rejoindre un club où on lui promet autre chose que l'étiquette de numéro 2, au moins dans un premier temps.

Areola inclus dans la transaction ?

On a aussi vu réapparaître la rumeur Gianluigi Donnarumma, le précoce gardien du Milan AC (21 ans). En fait, si Leonardo a bien renoué le contact avec le club lombard, dont il était le directeur sportif avant son retour au PSG, c'est pour discuter d'un autre gardien de but : Pepe Reina. Malgré ses 37 printemps et un temps de jeu en baisse ces derniers mois (1 match de Serie A, 6 en Premier League depuis son prêt à Aston Villa en janvier), l'international espagnol serait considéré comme une solution crédible, aux yeux des dirigeants rouge-et-bleu, pour venir épauler Navas la saison prochaine.

Sous contrat jusqu'en 2021, Reina ne coûterait probablement rien au PSG, le Milan souhaitant se délester de son salaire imposant, estimé à 3 millions d'euros net par an. Le club de la capitale pourrait même sortir gagnant de cette opération, s'il parvenait à y inclure Alphonse Areola (27 ans). De retour de prêt du Real Madrid, le tricolore pourrait intéresser le Milan en cas de départ de... Donnarumma. Un jeu de chaises musicales qui devrait animer une partie de l'été.