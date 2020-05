Mercato - Le PSG s'intéresse à Boubacar Kamara... pour aider l'OM !

Voilà une information qui risque de faire sourire beaucoup de supporters marseillais et parisiens. Selon L'Equipe, le PSG serait intéressé par le profil de Boubacar Kamara, formé à l'OM.

Malgré la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus, le Paris Saint-Germain sera très actif sur le mercato. L'enveloppe budgétaire délivrée par le Qatar pourrait, certes, être plus faible que prévue mais Leonardo a déjà fixé ses priorités pour l'été : un latéral gauche, un ou deux défenseur(s) droit, un défenseur central et un milieu de terrain. Et à en croire L'Equipe, le PSG pourrait se tourner vers le sud de la France et le rival marseillais pour recruter dans l'entrejeu.

En effet, nos confrères annoncent, ce mercredi, que le directeur sportif parisien a Boubacar Kamara dans le viseur. À première vue, cette information peut faire sourire puisque l'international Espoirs français (20 ans) est formé à l'Olympique de Marseille et sous contrat jusqu'en juin 2022. Mais le défenseur central de formation a brillé cette saison sous les ordres d'André Villas-Boas, dans un nouveau poste de milieu défensif. Une polyvalence qui pourrait plaire à Thomas Tuchel, puisque l'Allemand a souvent recruté des joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes (Kehrer, Diallo...). De plus, Kamara, apparu à 24 reprises en L1 (1 but, 2 passes décisives), est l'un des rares joueurs de l'OM à posséder une grosse valeur marchande, tandis que les dirigeants phocéens doivent vendre cet été pour répondre aux exigences du fair-play financier.

Toujours selon L'Equipe, le recrutement du Marseillais aurait un double avantage. D'abord un avantage sportif, au vu du potentiel du jeune tricolore, mais aussi un avantage médiatique. En effet, le PSG viendrait ainsi aider l'OM, dans une période très compliquée, d'un point de vue financier. Si aucun prix n'a été abordé, le Marseillais ne sera pas bradé pour autant puisqu'il est pisté par des clubs anglais, dont Manchester City, et des clubs allemands. D'après le CIES, la valeur de Kamara est comprise entre 30 et 40 millions d'euros.