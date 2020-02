Mercato - Le PSG se penche sur Dean Henderson

Le PSG a beau avoir enfin trouvé une hiérarchie claire et stable au poste de gardien, avec Keylor Navas titulaire, Sergio Rico (prêté par le FC Séville) en guise de doublure et Marcin Bulka en numéro trois, ça n'empêche pas ses dirigeants de préparer l'avenir. Ainsi, on apprend ce vendredi dans la presse anglaise que les champions de France gardent un oeil attentionné sur les performances de Dean Henderson, prêté depuis deux ans par Manchester United à Sheffield United.

Après avoir activement participé à la promotion en Premier League, le jeune gardien anglais (22 ans, 1m88) se révèle au sein de l'élite dans les cages de la deuxième meilleure défense du Royaume (24 buts encaissés en 26 matchs, 8 clean sheets à titre personnel). Sous contrat jusqu'en 2022 à MU, qui dispose d'une option pour le prolonger d'un an supplémentaire, Henderson serait également visé par Tottenham et surtout Chelsea, alors que Sheffield, surprenant 5e de Premier League, envisage de prolonger son prêt selon le Daily Mail. United, de son côté, le verrait désormais comme le futur successeur de David De Gea, qui a cependant prolongé son contrat jusqu'en 2023 l'été dernier.