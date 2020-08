Mercato - Le PSG se penche sur le cas Luis Suarez !

Luis Suarez, qui n'est plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, sera l'un des animateurs de cette fin de mercato. Et le PSG serait décidé à se mêler de son avenir...

On savait Luis Suarez sur la liste des potentiels partants au FC Barcelone, mais il était difficile d'imaginer le club culé le laisser partir gratuitement... C'était jusqu'à ce lundi et les révélations de plusieurs médias catalans annonçant que le contrat de l'uruguayen (33 ans), à l'écart des plans du nouvel entraîneur Ronald Koeman, pourrait être résilié. L'information a fait l'effet d'une bombe un peu partout en Europe et plusieurs clubs ont déjà réagi, prévient Sport. Le PSG en ferait partie.

Les vices-champions d'Europe ont déjà acheté un buteur de renom cet été, Mauro Icardi, en levant une option d'achat négociée à plus de 50 millions d'euros avec l'Inter Milan. Mais l'Argentin déçoit depuis la reprise - il n'est même pas rentré en jeu en demi-finale et finale de la Ligue des Champions - et le PSG doit encore ajouter du mordant à son attaque suite aux départs de Cavani et Choupo-Moting. Recruter Suarez sans débourser la moindre indemnité de transfert apparaîtrait comme une occasion rêvée.

L'atout Neymar

Les dirigeants parisiens n'auraient cependant encore fait aucune offre, laissant au joueur et au Barça le temps de se séparer. S'il lance une offensive, le club de la capitale devra faire face à une concurrence hétéroclite ; des clubs de Premier League et de Serie A pourraient eux aussi proposer des projets sportifs intéressants à l'ancien goleador de Liverpool (2011-2014), mais des équipes du Golfe et de Major League Soccer seraient susceptibles de lui offrir un dernier gros contrat hors d'Europe. Tout dépendra des aspirations du joueur, qui aurait par ailleurs déjà fermé la porte à un retour à l'Ajax Amsterdam.

Au-delà des aspects sportif et financier, le PSG disposera d'un autre argument dans sa manche pour tenter de convaincre Suarez : la présence dans son effectif d'un certain Neymar. L'attaquant de la Céleste avait noué des liens d'amitié forts avec le Brésilien durant leur aventure commune à Barcelone (2014-2017) et lui avait d'ailleurs lancé plusieurs appels à le rejoindre en Catalogne, après son départ. Si la probabilité de les voir à nouveau évoluer ensemble existe, c'est bien sous le maillot parisien.