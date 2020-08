Mercato - Le PSG se positionne officiellement sur Lionel Messi !

Par la voix de son directeur sportif Leonardo, le PSG s'est positionné auprès du clan Lionel Messi. Manchester City a une grosse longueur d'avance, mais les Parisiens ont des arguments à faire valoir.

Le PSG va-t-il se mêler à la lutte pour Lionel Messi ? Oui, si l'on en croit les informations publiées jeudi soir par Olé. Le journal argentin prétend que Leonardo a directement appelé Jorge Messi, le père du sextuple Ballon d'or (33 ans), afin de lui faire part de manière plus ou moins formelle de l'intérêt du club parisien. En outre, le directeur sportif en aurait profité pour prendre des informations sur la situation du joueur, l'aspect juridique (Messi réclame de partir libre du Barça en vertu d'une clause que le Barça conteste) et ses prétentions financières.

Nous sommes plus de quarante-huit heures après que Messi a officiellement annoncé son intention de quitter le FC Barcelone. Les champions de France ne sont évidemment pas les premiers à s'être positionnés et, pour l'instant, c'est toujours Manchester City qui tient la corde. Pep Guardiola a convaincu la Pulga de le retrouver à l'Etihad Stadium, tandis que le board mancunien a déjà défini les contours de son offre : un contrat de trois ans suivi d'un départ au club satellite de New York City, en MLS, et une enveloppe déjà prévue au cas où le Barça réclamerait une indemnité de transfert, pour un montant total de 557 millions d'euros.

Paris a des arguments

Y a-t-il encore une chance de renverser la tendance pour le PSG ? A priori, oui. Financièrement, d'abord, le club de la capitale dispose de moyens supérieurs à ceux de City, qui, faut-il le rappeler, était il y a quelques semaines encore privé de participation à la prochaine Ligue des Champions pour manquements au fair-play financier. Sur le plan humain, ensuite. Hier, Téléfoot rapportait que Neymar aurait échangé avec Messi autour de potentielles retrouvailles Porte d'Auteuil. Attaché à son ancien coéquipier au Barça (2013-2017), l'Argentin est également très proche de son compatriote Angel Di Maria, qui pourrait lui aussi jouer un rôle. Paris a du retard, certes, mais ne manque pas d'arguments...