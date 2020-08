Mercato - Le PSG séduit par Pavard

Qualifiés pour la grande finale de la Ligue des Champions 2020, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se disputeront le trophée le plus convoité d'Europe dimanche à Lisbonne. A cette occasion, Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, pourrait bien glisser un petit mot au président bavarois, Karl-Heinz Rummenigge à propos de Benjamin Pavard (24 ans).

En effet, d'après L'Equipe, l'international français (27 sélections, 1 but) n'aurait pas laissé insensible le PSG. Auteur de quatre buts et cinq passes décisives en trente-deux matchs de Bundesliga, l'ancien défenseur de Stuttgart a réalisé une saison pleine chez le cador allemand. Estimé à 45 millions d'euros, Pavard sera néanmoins difficile à décrocher pour les dirigeants franciliens. En attendant, Parisiens et Bavarois attendent avec impatience leur confrontation dans deux jours...