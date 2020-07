Mercato - Le PSG serait toujours intéressé par Sergio Reguilon

Prêté à Séville par le Real Madrid, Sergio Reguilon a réalisé une saison plutôt convaincante : 34 matchs, 2 buts et 4 passes décisives. Le latéral gauche espagnol de 23 ans ne devrait toutefois pas profiter de l'intersaison pour faire son trou au Real, la faute à une concurrence énorme : Marcelo et Ferland Mendy. Ainsi, l'Ibérique pourrait être céder cet été par les Merengue pour renflouer les caisses, faute à la crise économique liée au coronavirus, selon les informations de AS. Et le média madrilène n'hésite pas à affirmer que le PSG s'intéresse à son profil, sans en dévoiler davantage.

Toutefois, cette information est plutôt étonnante étant donné que Layvin Kurzawa vient de prolonger jusqu'en 2024 et que Juan Bernat dispose, encore, d'une année de contrat. Reste maintenant à savoir si le PSG souhaite anticiper en misant sur Reguilon, ou bien si c'est une tentative du Real pour récupérer quelques millions d'euros de plus lors des discussions avec Séville.