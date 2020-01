Mercato - Le PSG surveille Olivier Giroud

Le PSG pour se consoler ? Après avoir été annoncé un peu partout en Europe cet hiver (Inter Milan, Tottenham, Barça…), Olivier Giroud (33 ans) pourrait bien se relancer à Paris, où Edinson Cavani (32 ans) devrait plier bagages pour l'Atlético de Madrid. Les dirigeants du club de la capitale, qui ont déjà sondé Naples pour son avant-centre Fernando Llorente (34 ans), suivent de près le Français, en manque de temps de jeu à Chelsea (7 matchs joués toutes compétitions confondues).

Selon L'Équipe, le troisième meilleur buteur de l'histoire en équipe de France (39 buts, 97 sélections) n'est pourtant pas l'option privilégiée par le PSG. Alors que Beppe Marotta et Antonio Conte viennent d'éteindre la rumeur Giroud à l'Inter Milan, Sky Sports ajoute que la Lazio s'est jointe à la course pour recruter le Blues, barré par la concurrence de Tammy Abraham (15 buts en 31 matchs joués) et Michy Batshuayi (8 buts en 23 matchs). Avec l'Euro 2020 en ligne de mire, Giroud n'a pas le choix : il a deux jours pour trouver une porte de sortie.