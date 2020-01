Mercato - Le PSG toujours cité pour Sandro Tonali

Déjà cité parmi les courtisans de Sandro Tonali l'été dernier, le PSG serait de nouveau sur la piste du prometteur milieu de terrain de Brescia, devenu international italien en octobre dernier (3 sélections depuis). Le joueur de 19 ans, qui découvre la Serie A cette saison (19 matchs, 1 but, 4 passes décisives), serait également ciblé par la Juventus Turin, l'Inter Milan et Manchester City selon la Sky Italia. Sa valeur marchande est désormais estimée entre 40 et 50 millions d'euros par le centre international d'étude du sport (CIES).