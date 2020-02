Mercato - Le PSG va proposer une offre colossale à Kylian Mbappé

À un peu plus de deux ans de la fin de son contrat, Kylian Mbappé va se voir offrir un contrat XXL, comparable à ceux de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, par le PSG.

Leonardo était en grande forme dimanche soir, après la victoire du PSG sur l'OL, au micro de Canal Plus. Dans sa verve habituelle, le directeur sportif parisien a fait passer des messages à un peu plus d'une semaine du choc face à Dortmund, notamment au sujet des deux superstars du club. "Dans le top 4 (des meilleurs joueurs du monde), il y en a un de 35 ans (Ronaldo) et un de 32 ans (Messi). Et les deux autres, ce sont Neymar et Mbappé et ils ont 28 et 21 ans."

Cette sortie du Brésilien n'est pas anodine. Elle rend compte de la dimension prise ces derniers mois par Kylian Mbappé, désormais cité - et pas seulement par les dirigeants du PSG - parmi les plus grandes stars de la planète. Que ce soit en termes de palmarès (une Coupe du Monde, trois championnats de France), de statistiques, ou de dimension marketing, le natif de Bondy n'est déjà plus très loin des trois autres. En fait, c'est surtout au niveau du salaire qu'il accuse un retard conséquent. Et le PSG a décidé de lui donner un énorme coup de boost.

Mbappé doublerait Neymar dans la grille des salaires

Entamées depuis quelques mois à Paris, les négociations autour de la prolongation de Mbappé devraient prochainement aboutir sur une offre vertigineuse. D'après les informations de AS, le club de la capitale va offrir à Mbappé, avant le début de l'Euro en juin, un salaire proche de ceux de Messi et Ronaldo, qui émargent tous deux à près de 50 millions d'euros net par an. C'est au moins le triple de son salaire actuel (environ 15 M€) et plus que Neymar, dont les émoluments sont estimés à un peu moins de 40 M€.

Le journal espagnol ne s'arrête pas en si bon chemin et précise par ailleurs que le Real Madrid tente, discrètement, de dissuader l'ancien Monégasque de prolonger à Paris. L'idée serait de lui proposer un transfert à l'été 2021, à un an de la fin de son contrat tel qu'il est actuellement constitué (juin 2022), là encore avec un contrat XXL à la clef. Prolonger cet été ou attendre un an pour partir à Madrid, Mbappé a le choix. Dans les deux cas, il touchera le jackpot.