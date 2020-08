Mercato - Le PSG veut absolument se séparer de Draxler

"Pour rivaliser, il faut construire une équipe très, très forte", tels étaient les mots de Thomas Tuchel qui réclamait un gros mercato après la défaite en finale de la Ligue des Champions. Mais pour cela, le PSG va devoir dégraisser son effectif avant de se montrer actif sur le marché des transferts. Parmi les joueurs sacrifiés, le Parisien cite le nom de Julian Draxler.

Le milieu allemand de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2021, ne ferait plus partie du projet parisien la saison prochaine et serait poussé vers la sortie par le directeur sportif Leonardo. Mais de son côté, le principal intéressé se sent bien à Paris et espère honorer sa dernière année de contrat. En Bundesliga, plusieurs clubs se sont déjà renseignés sur le joueur à l'image du Hertha Berlin qui a finalement laissé tomber l'affaire car le Parisien était trop cher. Le dossier Draxler s'annonce d'ores et déjà compliqué.