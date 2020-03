Mercato - Le PSG veut négocier à la baisse l'option d'achat de Sergio Rico

Avec le départ quasi acté d'Alphonse Areola au Real Madrid, qui remplit parfaitement son rôle de doublure dans la capitale espagnole, le Paris Saint-Germain devra aussi régler son problème de numéro 2 au poste de gardien de but. Alors que le nom de Gianluigi Donnaruma est réapparu hier soir, via la presse espagnole, El Gol Digital explique, ce lundi, que le PSG souhaiterait conserver, définitivement, Sergio Rico.

Le portier espagnol, apparu à 8 reprises cette saison, est prêté par le FC Séville. Discret et calme, l'ex-Andalou est parfait dans son rôle et dispose d'une très bonne entente avec le numéro 1, Keylor Navas. Toutefois, pour garder Rico, le PSG espère bien que Séville divise par deux l'option d'achat, fixée initialement à 10 millions d'euros. De son côté, l'Espagnol, âgé de 26 ans, se plait bien dans la capitale et a déjà fait part de ses envies de rester.