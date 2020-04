Mercato - Le PSG veut négocier le prix d'Icardi

Alors que le Paris Saint-Germain bénéficie d'une option d'achat sur le prêt de Mauro Icardi, le club parisien pourrait négocier une baisse du prix auprès de l'Inter Milan.

Dans quel club évoluera Mauro Icardi la saison prochaine ? Bien malin est celui qui a la réponse en ce mois d'avril. Prêté par l'Inter Milan au Paris SG avec une option d'achat de 70 millions d'euros, l'attaquant argentin a connu deux saisons en une dans la capitale française. Auteur de débuts fracassants marqués par un empilement de buts match après match, il a ensuite perdu la recette en début d'année 2020, ce qui a fini par lui valoir sa place, Edinson Cavani retrouvant un poste de titulaire sur le front de l'attaque parisienne. Ainsi, beaucoup de rumeurs ont circulé ces dernières semaines au sujet de son futur et sa compagne et agent Wanda Nara se serait entretenue avec Leonardo récemment.

Il faut dire que le nom de Mauro Icardi est murmuré un peu partout en Europe ces derniers temps. Ces dernières heures, AS a d'ailleurs révélé que le buteur argentin serait une option étudiée par l'Atlético de Madrid... tout proche de signer Edinson Cavani l'hiver dernier ! Mais ce mardi, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a indiqué sur Sky Sport Italia que le PSG avait bel et bien l'intention de conserver son joueur, à une condition. Selon lui, le club français pourrait demander à baisser le prix de l'option d'achat et l'Inter Milan ne serait pas fermé à cette idée...