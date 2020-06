Mercato - Le PSG veut prolonger Sergio Rico

La saison 2019-2020 du Paris St-Germain n'est pas terminée. Le club de la capitale a encore au moins trois matchs à disputer, entre les finales de coupes nationales (contre St-Etienne et Lyon) et le final 8 de la Ligue des Champions, qui débutera par un quart de finale à élimination directe. Pour ces rencontres, qui auront lieu entre fin juillet et fin août, les dirigeants parisiens espèrent pouvoir conserver dans l'effectif de Thomas Tuchel les joueurs qui arrivent en fin de contrat au 30 juin. Un avenant de deux mois devrait être signé pour Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Mais qu'en est-il pour Sergio Rico ?

Le cas du gardien espagnol (26 ans) est particulier, puisqu'il est prêté par le FC Séville. S'il a décidé de ne pas lever son option d'achat, ses rares prestations dans les buts ayant été jugées peu convaincantes, le PSG aimerait tout de même le conserver jusqu'à fin août, afin de conserver une doublure d'expérience au cas où Keylor Navas devait être suppléé. D'après les informations du Parisien, des négociations ont été entamées dans ce sens avec Séville, pas opposé à l'idée de laisser Rico à Paris jusqu'à la fin de l'été. Dans la même idée, le prêt d'Alphonse Areola (27 ans) au Real Madrid devrait lui aussi être prolongé de deux mois.