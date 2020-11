Mercato - Le PSG voudrait relancer le flop Christian Eriksen

Le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par les services de Christian Eriksen, en difficulté à l'Inter Milan.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a été associé, à multiples reprises, à Christian Eriksen. Le milieu offensif danois de 28 ans, qui a quitté Tottenham en janvier dernier pour l'Inter Milan contre 20 millions d'euros, est aujourd'hui dans l'impasse en Italie et son nom a de nouveau été associé à Paris, ce lundi, par la Gazzetta dello Sport.

Recruté à six mois de la fin de son contrat par les Nerazzurri, l'ancien des Spurs représente donc un énorme investissement pour les Lombards, d'autant plus qu'il dispose d'un énorme salaire de 7,5 millions d'euros annuel. Les retombées sportives ne sont clairement pas au niveau cette saison (211 minutes jouées en Serie A cette saison) et même de manière générale : 33 matchs au total, 4 buts, 3 passes.

Pour nos confrères italiens, le PSG se serait positionné en fin de mercato estival pour le récupérer, comme le Bayer Leverkusen ou le Hertha Berlin. Mais visiblement, l'hypothèse d'un départ est désormais envisagé par l'Inter au mois de janvier, et les clubs intéressés pourraient redevenir d'actualité. Seul hic, le propriétaire des Milanais, Steven Zhang, refuse d'entendre parler d'un prêt du milieu offensif alors que Paris multiplie les options à moindre coût à l'image de Moise Kean, Alessandro Florenzi ou encore Rafinha. Le PSG, qui serait le favori pour récupérer le Danois, dispose toutefois de bonnes relations avec les Italiens puisqu'ils ont notamment fait affaire pour Mauro Icardi. Les prochaines semaines seront décisives pour Eriksen.