Mercato - Le Real craque sur un défenseur de Valladolid

Du haut de ses 20 ans, Mohamed Salisu est l'une des révélations de la Liga Espagnole. En effet, le jeune défenseur central ghanéen fait sensation dans la nouvelle équipe d'Hatem Ben Arfa, classée seulement 15ème du championnat. Mais visiblement, ses prestations ont tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens.

En effet, à en croire AS, qui fait sa Une sur le jeune joueur, l'Atlético, Valence, Getafe et Manchester United ont déjà montré un intérêt pour le défenseur. Le Real Madrid, toujours à l'affût des jeunes pépites à l'image du recrutement d'Eder Militao il y a un an, jetterait aussi un oeil aux prestations de Salisu. Cet été, il devrait animer le mercato des défenseurs !