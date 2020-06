Mercato - Le Real Madrid a deux nouveaux atouts pour Kai Havertz

Le dossier Kai Havertz au Real Madrid est relancé par Marca, ce jeudi. Nos confrères espagnols assurent que les Madrilènes ont deux atouts dans leurs mains pour recruter le milieu allemand.

On ne présente plus Kai Havertz. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen, âgé de seulement 21 ans, est réputé comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. S'il fait les beaux jours de son club, avec 28 matchs et 12 buts en Bundesliga cette saison, l'international allemand est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens cet été : Chelsea, le Bayern Munich, etc... Le Real Madrid, pourtant déjà bien loti dans le secteur offensif (Isco, Ceballos, James, Odegaard), s'est aussi intéressé au profil menant au longiligne allemand d'1m89.

Mais ce jeudi, Marca relance le dossier Havertz ! En effet, nos confrères assurent que le joueur du Bayer Leverkusen n'a pas oublié l'intérêt madrilène, bien au contraire. Si les dirigeants espagnols l'ont prévenu qu'ils ne pouvaient pas encore passer à l'offensive pour le recruter, notamment en raison de la très grosse masse salariale du club, l'Allemand a fait savoir qu'il était prêt à patienter pour rejoindre le Real Madrid ! Un geste fort qui a retenu l'attention de la direction espagnole.

Mais ce n'est pas tout, les Merengue pourraient aussi profiter de l'intérêt récent de Leverkusen pour le brésilien Reinier pour démarrer des discussions. Le Bayer 04, qui a déjà accueilli Dani Carvajal par le passé (2012-2013), souhaiterait se faire prêter le milieu de terrain de 18 ans, recruté cet hiver par le Real. Cette opération pourrait donc ouvrir la porte à d'autres accords, notamment concernant Havertz, selon les conclusions de Marca...