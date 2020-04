Mercato - Le Real Madrid a fait son choix pour Luka Jovic

Transféré l'été dernier pour 60 millions d'euros en provenance de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic (22 ans) a eu beaucoup de mal à s'intégrer à l'effectif du Real Madrid. L'attaquant serbe, formé à l'Etoile Rouge de Belgrade, n'a marqué que 2 buts en 24 matchs cette saison, et ses prestations décevantes, ainsi que son attitude parfois borderline, ont eu raison de lui.

Toutefois, le club espagnol semble maintenir sa confiance envers l'attaquant serbe, comme l'a expliqué un membre du club à As. "Luka est à l’âge parfait pour grandir en tant que footballeur et en tant que personne, il a signé un contrat jusqu’à 2025 et nous comptons sur lui" explique-t-il. "(...) La première année n’est facile pour personne à cause de l’adaptation à un nouveau pays, une nouvelle langue et une nouvelle culture, mais nous connaissons son potentiel et personne ne doute de ses possibilités ici".