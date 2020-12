Mercato - Le Real Madrid a la "voie libre pour Mbappé" selon la presse espagnole

"J'adore Mbappé et sa manière de jouer, mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet". Cette déclaration de Karl-Heinz Rummenigge a fait plaisir aux supporters parisiens mais également à la direction du Real Madrid. Selon le journal espagnol AS qui titre "voie libre pour Mbappé" ce vendredi matin, les dirigeants madrilènes voient d'un très bon oeil le désintérêt des Bavarois pour l'international français.

Le quotidien sportif semble dans son édition du jour plutôt optimiste quant à un transfert de l'ancien monégasque vers la capitale espagnole. Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé au PSG et son contrat se termine en juin 2022. Dans ces conditions, la Maison Blanche étudie deux options. Florentino Pérez espère que la situation contractuelle du joueur de 21 ans reste telle quelle pour recevoir un signe de Nasser al-Khelaïfi cet été et lui faire une alléchante proposition financière. La seconde, qui est plus compliquée, serait de récupérer gratuitement une fois son contrat terminé le champion du monde 2018.