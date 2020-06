Mercato - Le Real Madrid appuie sur l'accélérateur pour Eduardo Camavinga

Révélation de la saison à Rennes, Eduardo Camavinga (17 ans) fait figure de priorité de recrutement au Real Madrid et Zinedine Zidane, l'entraîneur de la Maison Blanche, aurait totalement validé son profil en interne. Selon les informations rapportées par RMC, les dirigeants du club madrilène auraient pris, ces dernières heures, la décision d'intensifier les discussions avec le jeune milieu de terrain relayeur et son entourage. Nos confrères précisent qu'une toute première offre officielle pourrait très prochainement être dégainée par la Casa Blanca, qui devrait cependant se heurter à une fin de non recevoir. En effet, le club breton serait complètement fermé à la négociation, déterminé à conserver son joyau, encore lié aux abords du Roazhon Park jusqu'au 30 juin 2022, pour ses futures retrouvailles avec la Ligue des Champions la saison prochaine.