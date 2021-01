Mercato - Le Real Madrid attend un signe de Kylian Mbappé

Pas un mois ne passe sans que Kylian Mbappé ne fasse la Une d'un des gros médias madrilènes. Ce jeudi, l'attaquant français fait une nouvelle fois les gros titres de Marca, qui explique que le Real Madrid attend un signe du Parisien. Ainsi, le club madrilène "espère avoir un "feu vert" si le crack décide de ne pas renouveler avec le PSG. La crise économique génère de l'incertitude pour le joueur" est-il également écrit.

Vendredi dernier, après son doublé face à Montpellier, Mbappé avait fait une déclaration sur son avenir, et ne se fermait aucune porte : "Je suis très heureux ici, j'ai toujours été très heureux, les supporters et le club m'ont toujours aidé et rien que pour ça je serais toujours reconnaissant. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être dans les prochaines années. C'est comme ça que ma réflexion se tourne. Il faudra bientôt faire un choix. Mais je suis heureux ici" a-t-il déclaré.