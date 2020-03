Mercato - Le Real Madrid fonce sur Camavinga

En Espagne, le Real Madrid semble avoir le champ libre. La presse catalane affirmait récemment que le FC Barcelone aurait abandonné la piste menant à Eduardo Camavinga, le jeune milieu du Stade Rennais (17 ans). Quelques jours après ces révélations, le quotidien madrilène Marca fait sa une sur le Français et assure qu'il est "le préféré". Ciblé par la Maison Blanche depuis de longs mois, Camavinga serait perçu comme le choix numéro un face à la difficulté à boucler le transfert de Paul Pogba vers la capitale espagnole.

Le média espagnol indique que le Real Madrid suit le joyau rennais depuis son plus jeune âge et les dirigeants verraient en lui un possible remplaçant de Casemiro au poste de sentinelle. Freiné par le prix exigé par Olivier Létang l'été dernier (100 millions d'euros), les Merengue n'étaient pas passés à l'action. Mais suite au changement de président chez le club breton, Florentino Pérez pourrait revenir frapper à la porte pour tenter de boucler le transfert du jeune milieu actuellement sous contrat jusqu'en 2022 à Rennes.