Mercato - Le Real Madrid met toute une équipe sur la liste des transferts !

Bien que la crise l'empêche de réaliser un gros mercato dans le sens des arrivées, le Real Madrid aimerait en profiter pour faire le ménage au sein de son effectif. Pas moins de onze joueurs devraient bénéficier d'un bon de sortie.

Il y a tout juste une semaine, la presse madrilène révélait les plans mercato du FC Barcelone, plus particulièrement l'intention du club culé de mettre une dizaine de joueurs sur le marché pour renflouer ses caisses. Ce mercredi, le journal pro-Barça Sport inverse les rôles et fait sa une du jour sur la grande révolution qui se prépare du côté du Real Madrid. La "lista negra" (la "liste noire"), voilà dans quoi nos confrères catalans rassemblent ces onze joueurs devenus indésirables dans la capitale espagnole.

Toute une équipe que l'on pourrait constituer, d'abord, avec Alphonse Areola dans les buts. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l'aventure du gardien tricolore (27 ans) ne devrait pas aller plus loin que la saison pour laquelle il est prêté par le PSG. Autres joueurs arrivés récemment, Luka Jovic (22 ans), Brahim Diaz (20 ans), Eder Militao (22 ans) et Alvaro Odriozola (24 ans, prêté au Bayern) accompagnent le champion du monde sur cette liste.

Modric et Marcelo, symboles d'une fin de cycle

Lucas Vazquez (28 ans) et Mariano Diaz (26 ans), respectivement rentré de l'Espanyol Barcelone et de Lyon en 2015 et 2018, pourraient de nouveau être invités à quitter la Casa Blanca. Ils ont en tout cas des bons de sortie, au même titre que Gareth Bale (30 ans) et James Rodriguez (28 ans), annoncés partants depuis plusieurs mercatos. Enfin, on retrouve aussi les noms de Marcelo (31 ans) et Luka Modric (34 ans), qui semblent être arrivés à la fin d'un cycle au coeur d'une saison marquée par leurs rétrogradations dans la hiérarchie à leurs postes.