Mercato - Le Real Madrid s'attaque à Eduardo Camavinga

Révélation du début de saison à Rennes, Eduardo Camavinga a tapé dans l'oeil du Real Madrid, qui a initié un contact avec son entourage.

Il est français, joue en Rouge-et-Noir, évolue au poste de milieu de terrain et intéresse le Real Madrid. Il ne s'agit pas de Paul Pogba, mais bien d'Eduardo Camavinga. Le jeune Rennais de 17 ans a été intégré à la liste des joueurs courtisés par le club merengue, qui a récemment manifesté un intérêt prononcé auprès de son entourage, selon L'Equipe du jour. Le quotidien sportif, qui fait sa une à ce sujet, rapporte que le Barça, le Bayern, Manchester City et le PSG sont également sur les rangs.

La cote du néo-international Espoirs français suit une courbe exponentielle, calquée sur sa trajectoire depuis ses débuts en Ligue 1 en avril dernier (23 matchs de championnat depuis). Sa valeur marchande est estimée entre 30 et 40 millions d'euros par le CIES. Mais le Stade Rennais, qui a prolongé son contrat en août jusqu'en juin 2022, en attend beaucoup plus. Un montant à neuf chiffres serait espéré de la vente du nouveau prodige de la Piverdière.

Un départ dès le mois de janvier n'est évidemment pas à l'ordre du jour. La Casa Blanca, qui prépare doucement la succession de Luka Modric (34 ans) et Toni Kroos (29 ans), n'est pas pressée. Et Rennes aura grand besoin de son milieu de terrain pour se maintenir dans le top 5 et espérer grimper sur le podium (actuellement 4ème). Mais l'été prochain, il faudra probablement se préparer à une offensive plus tranchante du Real Madrid.