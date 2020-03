Mercato - Le Real Madrid s'attaque à Erling Haaland

Erling Haaland fait la une de la presse espagnole. Le grand attaquant norvégien, seulement quelques mois après son arrivée à Dortmund, est désigné comme la nouvelle priorité de recrutement du Real Madrid.

En temps normal, la presse espagnole aurait depuis longtemps déjà lancé le prochain mercato du Real Madrid, en énumérant jour après jour les cibles les plus prestigieuses de la Casa Blanca. Crise sanitaire oblige, ce n'est que ce mardi que ça commence réellement, nos confrères de Marca se penchant sur la quête d'un nouvel attaquant axial dans la capitale. Luka Jovic (22 ans) n'a pas plus convaincu Zinedine Zidane que Mariano Diaz (26 ans) et le jeune attaquant serbe, comme le dominicain, sera invité à aller voir ailleurs l'été prochain. Dans cette perspective, l'entraîneur français aimerait trouver un nouveau compère d'attaque à son compatriote Karim Benzema et ses dirigeants plancheraient donc déjà sur plusieurs recrues potentielles.

Sans surprise, celle qui correspond le mieux au profil taillé par le Real se nomme Erling Haaland. Jeune (19 ans), charismatique et surtout ultra-performant (40 buts en 33 matchs avec Salzburg puis Dortmund cette saison), il répond en tous points aux attentes des dirigeants madrilènes. Ces derniers pourraient néanmoins rencontrer un écueil important : le refus du BVB de le laisser partir, seulement six mois après son arrivée (pour 20 M€). Son agent Mino Raiola, qui n'est pourtant pas le dernier à attiser le feu du mercato, a lui-même concédé qu'il sera difficile de lui faire quitter la Ruhr en 2020.

Mbappé toujours désiré

Le Real aime s'attaquer à des pistes tortueuses et l'avait déjà prouvé, ces dernières années, en se déclarant candidat au transfert de Kylian Mbappé. Le prodige français (21 ans) est d'ailleurs toujours au sommet de la short-list de Florentino Pérez, qui ne planifierait cependant son arrivée qu'à partir de 2021, à un an du terme de son contrat actuel au PSG. Enfin, et toujours selon Marca, Timo Werner (24 ans, Leipzig) et Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan) seraient également dans le viseur merengue.