Mercato - Le Real Madrid surveille Kouassi et Aouchiche

En fin de contrat aspirant en juin prochain, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche seraient surveillés par le Real Madrid. Mais la Maison Blanche reste précautionneuse.

A quoi joue le Paris Saint-Germain avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi ? Le 30 juin prochain, les contrats aspirants des deux Titis expireront et le club parisien n'a toujours pas fait signer de contrat professionnel à ses talents. Apparus plusieurs fois en équipe première cette saison (6 matchs de championnat pour Kouassi, 1 pour Aouchiche), ils font partie des plus grands espoirs de leur génération. Pourtant, à l'image des Titis avant eux et comme ce fut le cas l'été dernier, ils pourraient quitter le nid et s'envoler pour d'autres cieux.

Samedi, L'Equipe révélait un fort intérêt de l'AS Saint-Etienne pour Adil Aouchiche, tout en citant plusieurs autres clubs intéressés. Quant à Tanguy Kouassi, des échos venus d'Espagne parlaient d'un intérêt appuyé du FC Barcelone. Toutefois, la liste des prétendants pour les deux joueurs de 17 ans s'annonce bien plus longue. Ce dimanche, le quotidien madrilène AS affirme que le Real Madrid surveille leur situation.

Ces dernières années, les Merengue n'ont pas eu peur d'investir de grosses sommes d'argent sur de jeunes joueurs (Vinicius, Kubo, Reinier, Rodrygo). Alors lorsque deux talents comme ceux-là sont à quelques semaines d'être totalement libres, l'état major de la Casa Blanca est forcément attentif. Néanmoins, nos confrères précisent que le Real Madrid ne devrait pas faire le forcing sur ces dossiers puisqu'ils ne souhaite pas envenimer ses relations avec le PSG, à un an d'une probable offensive pour Kylian Mbappé. Ce n'est donc pas le moment de ternir son image auprès des dirigeants franciliens...