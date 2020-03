Mercato - Le Real Madrid va faire le ménage

D'après le quotidien madrilène AS, le Real Madrid se prépare à se séparer de cinq joueurs lors du prochain mercato.

Le printemps a débuté depuis quelques jours seulement et il semblerait qu'il soit déjà l'heure du grand ménage chez certains clubs. En cette période creuse suite à l'arrêt des compétitions pour cause d'urgence sanitaire, les dirigeants en profitent pour préparer le mercato estival. Au Real, ces derniers auront du pain sur la planche puisqu'ils bénéficient d'un effectif très fourni si l'on prend en compte les joueurs prêtés qui reviendront dans la capitale à l'issue de l'exercice en cours. A en croire les informations de AS, cinq joueurs de l'effectif actuel seront menés à partir, dont quatre pour lesquels cette décision est d'ores et déjà actée.

Utilisé à seulement 14 reprises en championnat (2 buts, 2 passes décisives), Lucas Vazquez est le premier sur la liste. L'ailier de 28 ans arrivé au club en 2007 n'entre plus dans les plans du club et sera en fin de contrat en juin 2021. James Rodriguez et Mariano vont également quitter le club. Très peu utilisé par Zidane depuis son retour de prêt, le Colombien est lui aussi en fin de contrat dans un peu plus d'un an, tandis que l'attaquant hispano-dominicain, malgré un but lors du dernier Clasico, n'a joué que vingt-et-une minutes en Liga cette saison. Enfin, le dernier joueur concerné par un départ se nomme Gareth Bale. Le Gallois et ses dirigeants semblent avoir atteint un point de non retour et l'aventure espagnole devrait arriver à son terme pour l'ancien Spurs.

Modric ou Marcelo sur le marché ?

Concernant l'identité du cinquième joueur amené à partir, elle reste encore à définir. Les dirigeants songent à vendre Luka Modric (34 ans) ou Marcelo (31 ans), lesquels sont tous deux en fin de contrat en juin 2021. Mais à l'inverse des joueurs précédemment cités, ces deux-là auront le choix de leur avenir en raison de ce qu'ils ont apporté au club. Les dirigeants devront également faire le tri au niveau des retours de prêts. Une vague de onze éléments va revenir cet été dans la capitale et il n'y aura pas suffisamment de place pour tout le monde. Si certains tels que Achraf Hakimi ou Martin Odegaard pourraient intégrer l'équipe, Sergio Reguilon ou encore Takefusa Kubo pourraient de nouveau être prêtés. Enfin, ce grand ménage aura surtout pour but de faire de la place en vue de possibles arrivées. De Paul Pogba à Erling Haaland, en passant par Kylian Mbappé, les dirigeants merengue ne manquent pas d'idées, toutes plus coûteuses les unes que les autres.