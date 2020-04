Mercato - Le Real Madrid veut se franciser

Avec déjà quatre joueurs français dans l'effectif, le Real Madrid de Zinédine Zidane veut continuer sa francisation.

L'héritage français au sein du Real Madrid est immense. De Raymond Kopa à Christian Karembeu, en passant par Nicolas Anelka ou Claude Makélélé, de nombreux tricolores sont passés par la Maison Blanche avec des fortunes diverses. Actuellement, quatre joueurs français évoluent au Real - Karim Benzema, Raphael Varane, Ferland Mendy et Alphonse Areola - et l'entraîneur n'est autre que Zinédine Zidane. Et d'après le quotidien AS, le club pourrait continuer à se franciser lors du prochain marché des transferts.

En effet, le média madrilène fait le point sur les pistes étudiées par le club et force est de constater que trois joueurs ciblés sont français. Au delà de Kylian Mbappé et Paul Pogba dont les noms figurent sur les tablettes madrilènes depuis plusieurs années, Eduardo Camavinga (17 ans) est le joueur dont le nom revient avec insistance ces dernières semaines. Le milieu rennais est perçu comme une bonne alternative en cas d'échec dans le dossier Pogba. Rayan Cherki (16 ans) est également apprécié par ZZ. Les deux joueurs s'inscrivent parfaitement dans la politique de recrutement du club, celle d'attirer de très jeunes joueurs au fort potentiel.

Enfin, les Merengue pourraient apporter un troisième français en défense. Ils sont particulièrement attentifs à la situation de Dayot Upamecano (21 ans), lequel arrivera à la fin de son contrat en juin 2021 avec le RB Leipzig. Dans les mois à venir, la Maison Blanche pourrait donc devenir la maison des Bleus et prendre un accent français encore plus important.