Mercato - Le Real Madrid y croit plus que jamais pour Eduardo Camavinga

Ciblé par le Real Madrid depuis plusieurs années, Eduardo Camavinga serait bel et bien à portée du club merengue en vue du prochain mercato.

Eduardo Camavinga s'est définitivement fait un nom de l'autre côté des Pyrénées. Ce jeudi, le jeune milieu de terrain français (17 ans) apparaît en une des deux principaux journaux madrilènes, AS et Marca, qui affirment conjointement que le Real est mieux placé que jamais pour boucler son transfert au prochain mercato.

Cet optimisme prend racine dans la revue à la baisse du prix de Camavinga. Fixé à 100 M€ en début d'année, il serait désormais estimé à 50 millions d'euros par le Stade Rennais, d'après AS. Marca évoque une somme un peu plus élevée (60 M€), mais assure que la concurrence, représentée par le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, s'est retirée. "La voix est libre pour Camavinga", préviennent nos confrères en pleine une.

Le Real devra dégraisser

Reste à savoir si les Merengue parviendront à trouver le financement d'une telle opération. Car même avec un prix revu à la baisse de plusieurs dizaines de millions d'euros, la crise est passée par là et a eu des conséquences sur l'économie de la Casa Blanca. Pour parvenir à ses fins, le club de Florentino Pérez compterait notamment sur un énorme écrémage de l'effectif. Hier, la presse espagnole citait pas moins de onze joueurs sur une liste de transferts. De quoi renflouer les caisses et aborder, avec encore plus d'espoir, le dossier Camavinga.