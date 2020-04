Mercato - Le Real pousse Marcelo vers la sortie

On le pensait intouchable au Real Madrid depuis le temps qu'il impressionne à son poste de latéral gauche. Mais selon AS, Marcelo débarqué en 2006 du Fluminense ne rentrerait plus dans les plans de son président Florentino Perez. Alors que le Brésilien semblait être destiné à finir sa carrière chez les Merengue, le recrutement de Ferland Mendy l'été dernier (48 millions d'euros) a tout changé. Auteur d'une saison très moyenne (1 but, 6 passes décisives) et installé derrière l'international français dans la rotation par Zidane, Marcelo ne dégage plus la même puissance que lors des grandes années du Real Madrid.

A en croire AS, Florentino Perez serait bel et bien prêt à lâcher l'un de ses piliers dès cet été pour faire confiance à Mendy et Sergio Reguilon, prêté au FC Séville cette saison. D'après le journal madrilène, un chèque de 20 millions d'euros serait suffisant pour obtenir les services de l'actuel numéro 12 merengue. La Juventus et le Bayern Munich seraient d'ailleurs déjà sur le coup alors que le mercato n'a même pas encore commencé et que les championnats n'ont toujours pas pu reprendre à cause de l'épidémie de coronavirus. Marcelo devrait donc vivre ses dernières semaines dans le club qui l'a vu briller pendant quatorze ans.