Mercato - Le Real prêt à offrir 4 joueurs à MU contre Pogba !

Le Real Madrid, séduit par le profil de Paul Pogba depuis plusieurs saisons, va tenter une nouvelle approche afin de convaincre Manchester United de céder le champion du monde. De son côté, à 26 ans, le milieu de terrain aurait fait du club madrilène sa priorité, selon les déclarations de la presse espagnole le mois dernier. Et pour réussir à convaincre les Red Devils, le Real serait prêt à inclure 4 joueurs en échange de la star française.

Ainsi, selon The Sun, la Maison Blanche proposerait à Man United : Martin Odegaard (21 ans), James Rodriguez (28 ans), Lucas Vazquez (28 ans) et Brahim Diaz (20 ans). Une alternative pour récupérer Pogba (acheté 105 millions d'euros en 2016) à moindre coût. En revanche, selon nos confrères anglais, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer souhaiterait bâtir son entrejeu avec la Pioche, et Bruno Fernandes (25 ans). Le club anglais n'est donc pas dans l'optique de se séparer de son n°6, qui n'a d'ailleurs toujours pas prolongé son contrat. En attendant d'en savoir davantage sur son avenir, l'ancien de la Juventus (2012-2017) est de retour à l'entraînement et prépare la reprise de la Premier League avec les Mancuniens (5ème). Cette saison, il n'a disputé que 7 matchs de championnat et a délivré deux passes décisives.