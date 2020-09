Mercato - Le Real prévoit de s'offrir trois Français en 2021 !

Madrid pourrait prendre un accent français l'été prochain, Zinédine Zidane ayant pour objectif d'attirer trois de ses compatriotes dans la capitale espagnole : Mbappé, Upamecano et Camavinga.

Si Zinedine Zidane voulait se préparer à prendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France, il ne s'y prendrait pas autrement. Si l'on suit la presse madrilène du jour, l'entraîneur du Real a l'intention de faire venir trois des joueurs français les plus prisés du moment, à savoir Kylian Mbappé (21 ans), Eduardo Camavinga (17 ans) et Dayot Upamecano (21 ans). Le trio fait même la une du journal AS, ce vendredi.

Bien entendu, il ne s'agit pas de faire venir les trois tricolores dès cet été. Upamecano vient de prolonger à Leipzig, Camavinga va découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur et Mbappé a déjà indiqué qu'il allait vivre une quatrième saison dans la capitale. Au coeur d'une année 2020 marquée par la crise, la Casa Blanca n'avait de toute façon pas les moyens d'animer ce mercato estival.

Il s'agira donc de passer à l'offensive à l'été 2021. Pour Upamecano, buteur dès sa deuxième sélection en Bleu cette semaine, il faudra débourser 45 M€, soit le prix de sa nouvelle clause libératoire (elle était de 60 M€ avant sa prolongation). La somme à lâcher pour Camavinga sera bien supérieure, surtout si le prodige rennais continue son ascension sous les projecteurs de la C1. Quant à Mbappé, s'il ne prolonge pas d'ici-là, son contrat prendra fin un an plus tard (juin 2022) et le PSG sera bien obligé d'envisager une vente, qui plus est à un prix cassé. Le Real a tout planifié.