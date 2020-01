Mercato - Le Real remporte la bataille de Madrid pour la pépite Reinier

Le duel 100% Madrid opposant l'Atlético au Real va tourner à l'avantage de la Maison Blanche. Selon le quotidien espagnol Marca, c'est bel et bien le Real Madrid qui va s'attacher les services du jeune (17 ans) prodige brésilien de Flamengo, Reinier. Nos confrères espagnols sont catégoriques et expliquent que les dirigeants des deux formations ont conclu un accord à hauteur de 35 millions d'euros pour le transfert du milieu de terrain offensif. Toujours selon le média ibérique, l'officialisation de cette transaction aura lieu le 19 janvier, quand l'Auriverde, auteur de six buts et deux passes décisives en quatorze matches de championnat brésilien la saison dernière, fêtera son dix-huitième anniversaire.