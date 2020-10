Mercato - Le Real s'active pour Mbappé

Ce vendredi matin c'est Kylian Mabppé qui fait la Une du quotidien AS. Comme souvent lorsque son nom sort du côté de l'Espagne, c'est pour évoqué un possible futur transfert au Real Madrid. Le quotidien espagnol fait une nouvelle fois part de l'intérêt des dirigeants de la Maison Blanche pour l'attaquant du Paris Saint-Germain et de son envie de le voir jouer sous ses couleurs dès la saison prochaine.

En effet, As annonce que Florentino Perez va prochainement se rapprocher des dirigeants du PSG à Doha dans le but d'ouvrir les négociations pour un transfert l'été prochain. Une "signature stratégique qui ne se concrétisera que si aucune erreur n'est commise" précise le média. Le feuilleton entre Mbappé et le Real Madrid ne fait que commencer.