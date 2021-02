Mercato - Le Real veut réunir Erling Haaland et Kylian Mbappé

En difficulté cette saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, le Real Madrid risque d'être très agressif durant les prochains mois sur les différents mercato. Selon les dernières rumeurs, notamment AS, les Merengue souhaiteraient recruter Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans).

Le média madrilène dévoile aussi la somme astronomique que le Real devra débourser pour les deux attaquants. Ainsi, le club espagnol devrait dépenser 852 millions d'euros pour Haaland et Mbappé, si les deux joueurs signent des contrats de six ans. L'énorme chiffre se détaille comme tel : 300 millions d'euros pour les deux joueurs pour les transferts, et le reste comme exigences salariales. Le Norvégien de Dortmund souhaiterait 19 millions d'euros brut par an, tandis que le Parisien réclamerait 72 millions d'euros brut par an après une possible prolongation au PSG. Reste maintenant à savoir quand le Real passera à l'action.