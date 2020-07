Mercato - Le récapitulatif de tous les transferts en Ligue 1 cet été

Le mercato français, interrompu depuis hier jusqu'au 15 août, nous a offert depuis un mois un bon paquet de transferts. Les clubs français, sans cesse en alerte depuis l'ouverture du marché le 8 juin dernier, voient désormais les traits de leur effectif se dessiner plus précisément. Retour sur un mois de transaction dans l’Hexagone.

Hier soir s’achevait la première partie du mercato franco-français, et le marché a vu bon nombre de mouvements ce mois dernier. Le départ du capitaine du PSG, Thiago Silva, a été d’emblée l’une des premières grosses alertes de ce mercato. Comme lui, libre de tout contrat, Thomas Meunier s’en est allé rejoindre le Borussia Dortmund. Ensuite, le PSG a dû dire adieu à deux jeunes joueurs formés au club, Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche. Chez le rival marseillais, l’OM a réalisé le bon coup Pape Gueye, arrivé gratuitement en provenance du Havre, et en a également profité pour confirmer le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez, débarqué de Villarreal. Marseille a ensuite perdu Isaac Lihadji, parti tenter sa chance du côté du LOSC.

Les dogues justement, ont laissé filer Loïc Rémy en direction de Benevento. Dans le sens des arrivées, l’OGC Nice a été l’une des écuries les plus actives du marché. Les arrivées de Bambu, Daniliuc, Kamara et Schneiderlin se sont succédées avant que Amine Gouiri ne vienne rallier le GYM en provenance de l’OL. Lyon qui de son côté a vu le départ définitif de Tousart vers le Hertha Berlin, et celui de Terrier vers Rennes. Quant à Angers, le SCO a signé le portier Bernardoni, tandis que Montpellier a réussi le coup Stéphy Mavididi, débarqué de la Juve.

Des promus ambitieux

Le FC Lorient et le RC Lens, tout juste promu dans l’élite, ne comptent pas faire office de figurants la saison prochaine. Leur mercato en témoigne. Le premier, d’abord, s’est fait fort de la signature du deuxième meilleur buteur de L2 cette saison, Adrian Grbic. Les Merlus ont ensuite signé gratuitement Dreyer et Morel. De leur côté, les Sang-et-Or ont obtenu le prêt (avec OA) de Kakuta, avant la venue de Ganago en provenance de Nice. Si certains clubs n’ont pas été évoqués ici, c’est qu’il ne se sont pas montrés très actif sur le marché. Il est en effet important de préciser que le mercato rouvrira ses portes en France le 15 août prochain. Beaucoup de clubs ont ainsi fait preuve d’attentisme en vue de l’ouverture des marchés européens. Celle du marché anglais, est notamment très attendue, les clubs français, pour la plupart en manque de liquidité, connaissant le goût prononcé de leurs homologues britanniques pour les talents de notre Ligue 1.

LE RÉCAP' COMPLET DES PREMIERS MOUVEMENTS EN LIGUE 1

ANGERS

Arrivées

Paul Bernardoni (Bordeaux)

Noah Fatar (Lille)

Souleyman Doumbia (Rennes ; transfert définitif)

Melvin Zinga (Le Havre)

Ibrahim Cissé (Paris FC ; retour de prêt)

Pape Djibril Diaw (Caen ; retour de prêt)

Thomas Touré (Sochaux ; retour de prêt)

Départs

Ibrahim Cissé (fin de contrat)

Baptiste Guillaume (Valenciennes)

Vincent Pajot (Metz ; transfert définitif)

Théo Pellenard (fin de contrat)

BORDEAUX

Arrivées

Alexandre Mendy (Brest ; retour de prêt)

Aaron Boupendza (CD Feirense ; retour de prêt)

Over Mandanda (Créteil ; retour de prêt)

Alexandre Lauray (Dunkerque ; retour de prêt)

Paul Bernardoni (Nîmes ; retour de prêt)

Départs

Youssef Aït Bennasser (Monaco ; retour de prêt)

Paul Bernardoni (Angers)

Yassine Benrahou (Nîmes ; transfert définitif)

BREST

Arrivées

Romain Faivre (Monaco)

Franck Honorat (Saint-Etienne)

Ronaël Pierre-Gabriel (Mayence ; prêt)

Guillaume Buon (Avranches ; retour de prêt)

Jérémy Le Douaron (Stade Briochin)

Départs

Mathias Autret (Auxerre)

Jean-Charles Castelletto (Nantes)

Yoann Court (fin de contrat)

Samuel Grandsir (Monaco ; retour de prêt)

Kévin Mayi (fin de contrat)

Derick Osei Yaw (fin de contrat)

Gaëtan Belaud (Paris FC)

Alexandre Mendy (Bordeaux ; retour de prêt)

Guillaume Buon (Bastia-Borgo ; prêt)

Donovan Léon (Auxerre)

David Kiki (fin de contrat)

DIJON

Arrivées

Eric Junior Dina-Ebimbe (PSG ; prêt)

Aurélien Scheidler (Orléans)

Enzo Loiodice (Wolverhampton ; retour de prêt)

Rayan Philippe (Toulon ; retour de prêt)

Départs

Théo Barbet (Bastia-Borgo ; prêt)

Stephy Mavididi (Juventus Turin ; retour de prêt)

Bryan Soumaré (Sochaux ; prêt)

Florent Balmont (fin de contrat ; retraite)

Jhonder Cádiz (Benfica ; retour de prêt)

LENS

Arrivées

Loïc Badé (Le Havre)

Jonathan Clauss (Bielefeld)

Wuilker Farinez (Millonarios Bogota ; prêt)

Gaël Kakuta (Amiens ; prêt)

Corentin Jean (Toulouse ; transfert définitif)

Facundo Medina (Talleres Cordoba)

Arial Mendy (Orléans ; retour de prêt)

Ignatius Ganago (Nice)

Cyrille Bayala (AC Ajaccio ; retour de prêt)

Départs

Tom Ducrocq (Bastia ; prêt)

Guillaume Gillet (Charleroi)

Thomas Vincensini (Bastia : prêt)

Valentin Belon (Stade Lavallois ; prêt)

Mouaad Madri (fin de contrat)

LILLE

Arrivées

Kouadio-Yves Dabila (Cercle Bruges ; retour de prêt)

Rominigue Kouamé (Troyes ; retour de prêt)

Isaac Lihadji (Marseille)

Alexis Flips (AC Ajaccio ; retour de prêt)

Départs

Junior Alonso (Atlético Mineiro)

Noah Fatar (Angers)

Nicolas Gaitan (fin de contrat)

Adam Jakubech (Courtrai)

Loïc Rémy (Benevento)

Scotty Sadzoute (Pau ; prêt)

LORIENT

Arrivées

Quentin Boisgard (Toulouse)

Stéphane Diarra (Le Mans)

Adrian Grbic (Clermont)

Mohamed Mara (Paris FC ; retour de prêt)

Matthieu Dreyer (Amiens)

Jérémy Morel (Rennes)

Départs

Jimmy Cabot (fin de contrat)

Moussa Guel (Valenciennes)

Yann Kitala (Lyon ; retour de prêt)

Armand Laurienté (Rennes ; retour de prêt)

Jonathan Martins Pereira (fin de contrat ; retraite)

LYON

Arrivées

Tino Kadewere (Le Havre ; retour de prêt)

Karl Toko Ekambi (Villarreal ; transfert définitif)

Yann Kitala (Lorient ; retour de prêt)

Lenny Pintor (Troyes ; retour de prêt)

Théo Ndicka Matam (Bourg-en-Bresse ; retour de prêt)

Départs

Amine Gouiri (Nice)

Pierre Kalulu (Milan AC)

Yann Kitala (Sochaux)

Lucas Margueron (Clermont)

Théo Ndicka Matam (Ostende)

Martin Terrier (Rennes)

Lucas Tousart (Hertha Berlin ; retour de prêt)

Mapou Yanga-Mbiwa (fin de contrat)

MARSEILLE

Arrivées

Alvaro Gonzalez (Villarreal ; transfert définitif)

Pape Gueye (Le Havre)

Christopher Rocchia (Sochaux ; retour de prêt)

Départs

Issac Lihadji (Lille)

Grégory Sertic (fin de contrat)

METZ

Arrivées

Thierry Ambrose (Manchester City ; transfert définitif)

Vagner Dias Gonçalves (Saint-Etienne)

Lamine Gueye (Génération foot)

Kévin N'Doram (Monaco ; transfert définitif)

Vincent Pajot (Angers ; transfert définitif)

Départs

Renaud Cohade (fin de contrat)

Guillaume Dietsch (Seraing ; prêt)

Marvin Gakpa (Paris FC)

Yann Godart (Seraing ; prêt)

Gauthier Hein (Auxerre)

Sami Lahssaini (Seraing ; prêt)

Aboubacar Lô (Seraing ; prêt)

Georges Mikautadze (Seraing ; prêt)

Amadou Dia N'Diaye (Seraing ; prêt)

Adama Traoré (Al-Adalah ; prêt)

MONACO

Arrivées

Youssef Aït Bennasser (Bordeaux ; retour de prêt)

Loïc Badiashile (Amiens ; retour de prêt)

Adrien Bongiovanni (Béziers ; retour de prêt)

Sofiane Diop (Sochaux ; retour de prêt)

Samuel Grandsir (Brest ; retour de prêt)

Radoslaw Majecki (Legia Varsovie ; retour de prêt)

Jonathan Panzo (Cercle Bruges ; retour de prêt)

Julien Serrano (Béziers ; retour de prêt)

Jean-Eudes Aholou (Saint-Etienne ; retour de prêt)

Départs

Tiémoué Bakayoko (Chelsea ; retour de prêt)

Diego Benaglio (fin de contrat)

Romain Faivre (Brest)

Benjamin Henrichs (RB Leipzig ; prêt)

Kévin N'Doram (Metz ; transfert définitif)

Adrien Silva (Leicester ; retour de prêt)

Islam Slimani (Leicester ; retour de prêt)

Danijel Subasic (fin de contrat)

Seydou Sy (fin de contrat)

MONTPELLIER

Arrivées

Bastien Badu (Chambly ; retour de prêt)

Stephy Mavididi (Juventus Turin)

Petar Skuletic (Sivasspor ; retour de prêt)

Yannis Ammour (Béziers ; retour de prêt)

Départs

Geronimo Rulli (Real Sociedad ; retour de prêt)

Souleymane Camara (fin de contrat ; retraite)

Kylian Kaïboué (Sète ; prêt)

NANTES

Arrivées

Jean-Charles Castelletto (Brest)

Pedro Chirivella (Liverpool)

Moses Simon (Levante ; transfert définitif)

Maxime Dupé (Clermont ; retour de prêt)

Randal Kolo Muani (Boulogne ; retour de prêt)

Départs

Cristian Benavente (FC Pyramids ; retour de prêt)

Quentin Braat (Niort ; transfert définitif)

Maxime Dupé (Toulouse)

René Khrin (fin de contrat)

Alexandre Olliero (Pau ; prêt)

NICE

Arrivées

Robson Bambu (Athlético Paranaense)

Flavius Daniliuc (Bayern Munich)

Amine Gouiri (Lyon)

Yanis Hamache (Red Star ; retour de prêt)

Hassane Kamara (Reims)

Jean-Victor Makengo (Toulouse ; retour de prêt)

Ihsan Sacko (Troyes ; retour de prêt)

Morgan Schneiderlin (Everton)

Départs

Ibrahim Cissé (Châteauroux ; prêt)

Yannis Clémentia (fin de contrat)

Gautier Lloris (Auxerre)

Arnaud Lusamba (fin de contrat)

Adam Ounas (Naples ; retour de prêt)

Malang Sarr (fin de contrat)

Moussa Wagué (FC Barcelone ; retour de prêt)

NÎMES

Arrivées

Yassine Benrahou (Bordeaux ; transfert définitif)

Baptiste Reynet (Toulouse)

Birger Meling (Rosenborg)

Départs

Paul Bernardoni (Bordeaux ; retour de prêt)

Théo Sainte-Luce (Red Star ; prêt)

Théo Valls (fin de contrat)

PSG

Arrivées

Mauro Icardi (Inter Milan ; transfert définitif)

Eric Junior Dina-Ebimbe (Le Havre ; retour de prêt)

Départs

Edinson Cavani (fin de contrat)

Eric Junior Dina-Ebimbe (Dijon ; prêt)

Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Tanguy Kouassi (Bayern Munich)

Moussa Sissako (Standard de Liège ; transfert définitif)

REIMS

Arrivées

Valon Berisha (Lazio Rome)

Thibault De Smet (Saint-Trond)

Anastasios Donis (Stuttgart ; transfert définitif)

Wout Faes (Ostende ; retour de prêt)

Fraser Hornby (Everton)

Départs

Hassane Kamara (Nice)

Ilan Kebbal (Dunkerque ; prêt)

Nicolas Lemaître (Queville-Rouen ; prêt)

Nolan Mbemba (Le Havre)

Logan Costa (Le Mans ; prêt)

RENNES

Arrivées

Lilian Brassier (Valenciennes ; retour de prêt)

Martin Terrier (Lyon)

Jordan Tell (Caen ; retour de prêt)

Steven Nzonzi (AS Roma ; prêt)

Départs

Maxime Bernauer (Le Mans ; transfert définitif)

Souleyman Doumbia (Angers ; transfert définitif)

Joris Gnagnon (FC Séville ; retour de prêt)

Metehan Güclü (Rennes ; prêt)

Jakob Johansson (Göteborg)

Riffi Mandanda (fin de contrat)

Jérémy Morel (Lorient)

Mathis Picouleau (Valenciennes)

Jordan Tell (Clermont)

SAINT-ETIENNE

Arrivées

Timothée Kolodziejczak (Tigres UANL ; transfert définitif)

Jean-Philippe Krasso (Epinal)

Nelson Alpha Sissoko (Le Puy ; retour de prêt)

Makhtar Gueye (Nancy ; retour de prêt)

Rayan Souici (Servette FC ; retour de prêt)

Yvan Neyou-Noupa (Braga ; prêt)

Départs

Vagner Dias (Metz)

Franck Honorat (Brest)

Jean-Eudes Aholou (Monaco ; retour de prêt)

William Saliba (Arsenal ; retour de prêt)

STRASBOURG

Arrivées

Mehdi Chahiri (Red Star ; retour de prêt)

Moataz Zemzemi (Club Africain ; retour de prêt)

Majeed Waris (Porto ; transfert définitif)

Idriss Saadi (Cercle Bruges ; retour de prêt)

Mahame Siby (Valenciennes)

Départs