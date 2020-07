Mercato - Le salaire demandé par Cavani pose problème

Depuis fin juin, Edinson Cavani est libre puisqu'il n'a pas voulu prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu'à la fin de la saison pour finir la Ligue des Champions. Pour l'instant, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts) n'a toujours pas trouvé de club. L'Atlético Madrid, qui était la piste la plus sérieuse au mercato hivernal, ne serait plus intéressé pour faire signer "El Matador". En effet, selon As, le club madrilène ne peut pas s'aligner sur les prétentions salariales de l'Uruguayen.

Après avoir évolué à Parme puis à Naples, l'attaquant pourrait faire son retour en Serie A puisque l'Inter Milan et l'AS Roma sont intéressés. Cependant, le salaire demandé par le joueur est problématique. "Il demande 12 millions d’euros nets par an pendant deux saisons. Personne ne peut se le permettre en Serie A", explique Rino Foschi, l'ancien directeur sportif de Parme, dans le quotidien espagnol. Si Cavani veut vite retrouver un club il devra donc voir ses prétentions salariales à la baisse.