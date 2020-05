Mercato - Le SCO Angers attaqué de toutes parts pour Fulgini

Arrivé en juillet 2017 en Anjou en provenance de Valenciennes, Angelo Fulgini (23 ans) ne dispose plus que d'un an de contrat (30 juin 2021) sous les couleurs du SCO Angers. Indécis quant à la suite à donner à sa carrière, le milieu de terrain franco-ivoirien (1 but et 1 passe décisive en 20 matches de Ligue 1 cette saison), qui fêtera ses 24 printemps en août, ne manque pas de prétendants.

Selon Ouest-France, les dirigeants des Blanc-et-Noir auraient déjà reçu plusieurs offres pour leur numéro 10. En effet, Bordeaux, Saint-Etienne et Everton auraient dégainé des propositions concrètes. Celles des Verts et des Toffees ne laisseraient d'ailleurs pas le joueur insensible, précisent nos confrères. Pour rappel, la valeur sur le marché du natif d'Abidjan est estimée entre 4 et 5 millions d’euros.