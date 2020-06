Mercato - Le Stade Rennais entre en scène dans le dossier Tanguy Kouassi

Tanguy Kouassi, qui a signifié au PSG qu'il ne signera pas son premier contrat pro à Paris, serait séduit par les arguments présentés par le Stade Rennais.

Le PSG a fait des pieds et des mains pour faire signer à Tanguy Kouassi son premier contrat professionnel, mais ça n'a pas suffi. Le jeune défenseur (18 ans) a annoncé la semaine dernière à ses dirigeants que sa progression se poursuivra loin de la capitale, où il a pourtant été utilisé à 13 reprises par Thomas Tuchel cette saison, faisant ainsi ressurgir chez eux le goût amer des départs dans des conditions similaires de Kingsley Coman, Moussa Dembélé ou Dan-Axel Zagadou, pour ne citer qu'eux. Mais contrairement à ces trois-là, Kouassi ne snobera pas le PSG forcément pour aller à l'étranger.

Très convoité du fait de sa situation contractuelle, mais aussi et surtout grâce aux qualités démontrées en Youth League et lors de ses apparitions avec les pros, Kouassi aurait également prévenu le RB Leipzig et le Milan qu'il ne répondra pas plus favorablement à leurs sollicitations. Et parmi les candidats restants, on retrouve le Stade Rennais ! D'après L'Equipe, le club breton a même de bonnes chances de parvenir à ses fins dans ce dossier.

Les arguments du Stade Rennais plaisent à Kouassi

Nicolas Holveck, le jeune président rennais, remonte la piste de l'international français U18 depuis des semaines et aurait réussi à présenter des arguments solides. Dans le clan du joueur, on se dit même "très sensible" au projet des Rouge-et-Noir, 3es du dernier championnat et qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Le journal sportif précise néanmoins que l'entourage de Kouassi est adepte des changements de cap fréquents et que l'avenir du jeune homme est encore loin d'être décidé.