Mercato - Le Stade Rennais passe à l'attaque pour Jeff Reine-Adelaïde

Le club breton a transmis une première offre à l'OL pour son milieu offensif, Jeff Reine-Adelaïde. En accord avec sa communication sur ce dossier ces derniers jours, le club lyonnais l'a repoussée.

Dossier Jeff Reine-Adelaïde, acte 3. Après que le joueur a clairement exprimé ses envies de départ et que ses courtisans, dont le Stade Rennais, se sont penchés sur sa situation, la suite logique est intervenue ces dernières heures, avec une première offre du club breton. Les Rouge-et-Noir n'ont pas tardé ni lésiné sur les moyens, en proposant 22 millions d'euros (bonus compris) à l'OL, selon RMC Sport.

La réponse lyonnaise n'a pas traîné, elle non plus. Toujours d'après la station de radio, les dirigeants rhodaniens ont repoussé l'approche de leurs homologues rennais. Ils avaient investi 25 millions d'euros (+2,5 M€ de bonus) sur le transfert de l'international Espoirs (22 ans) en provenance d'Angers, l'été dernier, et ne compte pas le laisser filer aussi vite, aussi facilement.

Aulas avait prévenu

"Vous voyez nos joueurs partir sans que nous imposions nos prix ?", s'est exclamé Jean-Michel Aulas sur Twitter, lundi soir, en réaction à l'intérêt du SRFC pour JRA. "Pourquoi penser que nous avons besoin de liquidités ? C'est mal nous connaître." Rudi Garcia l'a pourtant répété tout à l'heure en conférence de presse, la tendance est aux départs sur cette fin de mercato (clôture le 5 octobre), à Lyon. Et le Stade Rennais ne devrait pas manquer de revenir à la charge, avec une offre revue à la hausse.