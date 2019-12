Mercato - Le transfert d'Haaland à Man United lié à celui de Pogba ?

Manchester United risque de devoir céder aux exigences de Mino Raiola. En effet, les Red Devils sont très intéressés par le profil d'Erling Braut Haaland (19 ans), auteur de 28 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues. Le jeune attaquant norvégien de Salzburg, qui s'est révélé aux yeux de l'Europe en Ligue des Champions, devrait être l'un des futurs goleadors européens et les Mancuniens rêveraient de l'accueillir.

Ces derniers jours, le transfert du joueur vers Man United était d'ailleurs presque bouclé, selon les informations de la presse anglaise. Toutefois, ce jeudi, The Mirror nous apprend que les Red Devils redouteraient les demandes de l'agent du joueur, un certain Mino Raiola. En effet, les Anglais ont peur de voir l'Italien réclamer un bon de sortie pour un autre de ses joueurs : Paul Pogba à la fin de la saison. Le Français, lié jusqu'en juin 2021 avec Man U, souhaite quitter l'Angleterre depuis presque un an maintenant.