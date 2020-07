Mercato - Le transfert de Pjanic au Barça va rapporter gros au FC Metz

En tout début de semaine, Miralem Pjanic (30 ans) s'est engagé pour quatre ans au FC Barcelone. Un transfert qui rapportera 60 millions d'euros plus 5 de bonus à la Juventus Turin. Une transaction qui fera également des heureux en France. En effet, selon les informations dévoilées par le quotidien Le Républicain Lorrain, l'arrivée du milieu de terrain bosnien en Catalogne devrait rapporter près d'un million d'euros au FC Metz, son club formateur, où il a évolué entre 2004 et 2008. L'Olympique Lyonnais, qui a également vu passer le joueur (2008-2011), aura aussi droit à quelques indemnités de formation via la contribution de solidarité mise en place par la FIFA.