Mercato - Le Zamalek refuse de céder Mostafa Mohamed à Saint-Etienne suite aux menaces de Roland Romeyer !

C'est un drôle de feuilleton que nous réserve l'AS Saint-Etienne durant ce mercato d'hiver. Depuis plusieurs jours, les Verts tentent de négocier l'arrivée de Mostafa Mohamed en provenance de Zamalek. Alors que selon Roland Romeyer, l'ASSE avait fait offert les 5 millions d'euros demandés par le club égyptien, des intermédiaires retarderaient le dossier. "Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed. Je serai obligé de nommer ces personnages si l’achèvement de l’accord échoue" avait menacé le président stéphanois sur la chaine de télévision locale Al Nahar TV.

Une sortie que n'a pas apprécié la direction égyptienne et qui a pris par conséquence la décision de fermer la porte à un départ de l'attaquant de 23 ans dans le Forez. "Zamalek rejette de quelque manière que ce soit toute offense ou tentative de diffamation à l’encontre de ses collaborateurs, qui sont connus pour leur transparence et leur crédibilité (...) Dans ce contexte, le Zamalek annonce l’annulation des négociations concernant le transfert du joueur Mostafa Mohamed au club français de Saint-Étienne. Par respect pour l’entité du club, ainsi que pour son large public qui n’accepte pas de telles insinuations. Qui sont en contradiction avec les valeurs et les principes de notre club historique. Enfin : Zamalek prend actuellement les mesures juridiques nécessaires concernant cette question, en préservant les droits moraux et éthiques" annonce le club dans son communiqué.