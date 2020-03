Mercato - Leeds a tenté d'attirer Cavani et Ibrahimovic !

Leader du classement de Championship (D2 anglaise) avant la suspension des principaux championnats européens, Leeds United a tenté de réaliser un très gros coup sur le dernier mercato hivernal. Dans une interview accordée à Sky Italia, le propriétaire du club britannique Andrea Radrizzani a lui-même confié avoir voulu attirer Edinson Cavani (33 ans) et Zlatan Ibrahimovic (38 ans) dans les rangs de Marcelo Bielsa, suite au départ du jeune Eddie Nketiah début janvier (retour de prêt à Arsenal).

C'est d'abord l'attaquant uruguayen qui était dans le viseur des Peacocks. Radrizzani a même été autorisé par Nasser al-Khelaïfi à contacter le clan Cavani. "Le président du PSG m’a donné la possibilité de vérifier l’intérêt avec le frère du joueur. Malheureusement, la négociation n’est jamais allée plus loin", a-t-il révélé. Il s'est alors tourné vers son ancien coéquipier à Paris, Zlatan Ibrahimovic, qui venait de terminer son contrat au LA Galaxy. "J’ai parlé plus concrètement avec Zlatan. Il pouvait nous donner une impulsion décisive mais il a décidé d’aller à Milan. Il a été très honnête et très transparent avec moi", se réjouit le patron de Leeds. Malgré ces deux échecs, la formation d'El Loco a continué sa course en tête (5 victoires en 5 matchs depuis mi-février) et compte toujours une unité d'avance sur son premier poursuivant, West Bromwich.