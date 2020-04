Mercato - Leicester City a fixé le prix de Slimani

Prêté par Leicester City à l'AS Monaco, Islam Slimani (31 ans, 18 matches, 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison) ne restera vraisemblablement pas sur le Rocher au terme le saison. Après un début de saison plutôt canon, l'attaquant algérien a clairement marqué le pas. Mais pas suffisamment pour ne plus intéresser aucune équipe. En effet, comme déjà relaté dans notre média, le Sporting Portugal (Liga NOS) songe à rapatrier son ancien protégé. Selon A Bola, Leicester City a d'ores et déjà fixé le prix de départ du Fennec (26 sélections, 12 buts), encore sous contrat avec les Foxes jusqu'au 30 juin 2021, à 10 millions d'euros.