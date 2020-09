Mercato - Leicester ouvre les discussions avec l'ASSE pour Wesley Fofana

En tribunes hier en raison d'une alerte musculaire et d'une gêne au genou face à Nantes, Wesley Fofana va suivre de très près les discussions pour son avenir. En effet, le défenseur de 19 ans, formé à l'ASSE et dans le viseur de Leicester, a clairement annoncé ses envies d'ailleurs il y a de ça une semaine. Et visiblement, les Foxes ont débuté les négociations avec les Stéphanois pour négocier son transfert.

Selon Sky Sports, les dirigeants de l'ASSE souhaiteraient 25 millions de livres pour le lâcher du côté de Leicester, un montant bien trop haut pour les pensionnaires du King Power Stadium. En revanche, les deux clubs pourraient s'entendre sur un prêt avec une option d'achat pour la fin de la saison.