Mercato - Leicester veut relancer Adam Lallana

Recruté pour un peu plus de 30 millions d'euros à Southampton, il y a maintenant près de six ans, Adam Lallana quittera Liverpool à l'issue de son contrat, prévue en juin prochain. L'attaquant anglais (13 apparitions en championnat cette saison), qui aura alors 32 ans, devrait avoir plusieurs opportunités de poursuivre en Premier League, puisque Tottenham, Arsenal, West Ham et Leicester seraient intéressés par sa situation, d'après Sky Sports.

Les Foxes, actuels 3es du classement, auraient même entamé des négociations avec son entourage. Leur qualification probable pour la prochaine Ligue des Champions et la présence sur le banc de Brendan Rodgers, premier entraîneur de Lallana chez les Reds, représentent des arguments solides...